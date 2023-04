Dione de Graaff vervangt Tom Egbers voorlopig bij Andere Tijden Sport

Dione de Graaff vervangt Tom Egbers in de komende afleveringen van Andere Tijden Sport. Ze is in ieder geval te zien in de zesdelige zomerserie die nu wordt gemaakt.

Andere Tijden Sport start op 4 juni met een aflevering over de bizarre ontknoping van het Eredivisie-seizoen in 2007. In de andere afleveringen is aandacht voor onder anderen sprinter Nelli Cooman en wielrenner Johnny Hoogerland.

Vorige maand maakte de NOS bekend dat Egbers voorlopig niet op televisie zal verschijnen. Dat besluit werd genomen nadat de Volkskrant met het verhaal kwam dat de presentator jarenlang wangedrag zou hebben vertoond op de werkvloer bij NOS Sport.

Egbers deelde zijn kant van het verhaal een paar weken terug bij Khalid & Sophie. De presentator gaf toe dat hij in het verleden een jarenlange affaire heeft gehad met een jongere vrouwelijke collega. Wel voegde hij daaraan toe dat de twee alleen hadden gezoend.