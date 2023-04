Hij komt, hij komt: Sinterklaas meert op 18 november aan in Gorinchem

Delen via E-mail

Sinterklaas meert dit jaar aan in de Zuid-Hollandse gemeente Gorinchem. De intocht van de goedheilig man vindt op zaterdag 18 november plaats.

In de voorgaande jaren kwam Sinterklaas aan in Hellevoetsluis en Apeldoorn. In 2020 werd de locatie geheim gehouden vanwege de coronapandemie.