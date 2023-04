Alles is Muziek ingekort na kritiek op 'stereotyperend' onderdeel programma

RTL heeft besloten het spelprogramma Alles is Muziek in te korten. De door Marieke Elsinga gepresenteerde show haalt tot nu toe tegenvallende kijkcijfers op de zaterdagavond. Ook is er flinke kritiek op de inhoud van het programma.

"Naar aanleiding van reacties van kijkers dat ze het programma iets te lang vinden, hebben we vanaf zaterdag Alles is Muziek in de lengte iets aangepast", laat RTL weten na berichtgeving van RTL Boulevard.

Daarnaast maakte de zender bekend dat een onderdeel uit het programma is geschrapt. Het gaat om de komische act Yumbo Dump uit Japan. Het duo, dat onder meer heeft meegedaan aan America's Got Talent, bootst geluiden na met hun lichaam.

Er was van verschillende kanten kritiek op het onderdeel, omdat het stereotyperend zou zijn. "Vorige week was de laatste week dat zij in het programma te zien waren", meldt RTL.

Alles is Muziek is het eerste amusementsprogramma van Elsinga. In de muzikale spelshow strijden twee teams, onder leiding van captains Holly Mae Brood en Jeroen van Koningsbrugge, om alledaagse voorwerpen waarmee ze in de finale een bekend liedje moeten naspelen.