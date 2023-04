De Telegraaf krijgt met Esther Wemmers en Kamran Ullah twee hoofdredacteuren

Delen via E-mail

Esther Wemmers en Kamran Ullah worden hoofdredacteuren van De Telegraaf . Zij zijn de opvolgers van Paul Jansen, die per 1 juni stopt bij de landelijke krant.

Ullah begon in 2013 bij De Telegraaf als eindredacteur op de videoredactie. Daarna was hij werkzaam als chef video, nieuwschef en nieuwsregisseur.

Sinds 2021 is hij adjunct-hoofdredacteur. In zijn nieuwe functie focust de 39-jarige Ullah op de digitale strategie. "De komende tijd zullen we als redactie digitaal moeten versnellen en meer jongere doelgroepen aan ons moeten binden", zegt hij.