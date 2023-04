Familie Michael Schumacher wil weekblad aanklagen na nepinterview met AI

De familie van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher wil stappen ondernemen tegen het Duitse weekblad Die Aktuelle. Dat publiceerde een nepinterview met de voormalige stercoureur, van wie de toestand onbekend is sinds zijn skiongeluk bijna tien jaar geleden.

Die Aktuelle maakte het nepinterview met behulp van kunstmatige intelligentie, op basis van stukken die eerder met en over de inmiddels 54-jarige Schumacher zijn verschenen. Het leek zodoende alsof Schumacher van alles losliet over zijn huidige leven.

Het artikel vermeldde alleen kort dat het geen echt gesprek was met de Duitser, die sinds zijn ongeluk wordt afgeschermd van de buitenwereld. Die Aktuelle deed met een aankondiging van het 'interview' op de voorpagina voorkomen alsof het blad de legendarische coureur zelf had gesproken.

"We wonen thuis en doen therapie. We doen er alles aan om zijn leven comfortabel te maken", zei zijn vrouw Corinna in een Netflix-documentaire. "Privacy is belangrijk voor ons. Normaal beschermde Michael zijn gezin altijd. Nu beschermen we hem."

Schumacher stopte in 2012 met Formule 1 na drie seizoenen met Mercedes. Daarvoor was hij van 1996 tot en met 2006 de kopman van Ferrari, waarvoor de Duitser vijf wereldtitels pakte. Eerder werd hij in 1994 en 1995 kampioen in een Benetton, waar Schumacher onder meer de teamgenoot was van Jos Verstappen. In 307 Grands Prix won Schumacher 91 keer.