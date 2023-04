Fox News treft schikking en betaalt stemmachinefabrikant bijna 800 miljoen dollar

Fox News heeft dinsdag een schikking getroffen in een rechtszaak wegens laster. Het mediabedrijf geeft toe dat een aantal beweringen over verkiezingsfraude leugens waren en betaalt stemmachinefabrikant Dominion Voting Systems 787,5 miljoen dollar (bijna 718 miljoen euro). Daarmee is een spraakmakend proces voorkomen.

Dominion beweerde dat Fox News vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 doelbewust leugens verspreidde. Volgens het bedrijf berichtte de zender onder meer dat stemmachines van Dominion waren gebruikt voor verkiezingsfraude.

Zo meldde Fox News dat een stem op de zittende Amerikaanse president Donald Trump bij sommige stemmachines zou worden 'omgezet' in een stem op zijn Democratische uitdager Joe Biden, die de verkiezingen uiteindelijk won. "Maar de redactie wist dat deze theorie niet waar was", zei Dominion.

Het Amerikaans-Canadese bedrijf eiste daarom een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar (bijna 1,5 miljard euro) vanwege laster. De berichtgeving van Fox News, dat zich doorgaans pro-Trump opstelde, zou de verkoop van Dominion hebben beïnvloed. Zeker in Republikeinse staten en steden zou de negatieve berichtgeving aantoonbaar hebben geleid tot minder vraag naar de stemmachines. "Leugens hebben grote gevolgen", betoogde Dominion.

Fox News erkent bepaalde leugens

Tijdens de zitting bekende Fox News dat een aantal beweringen leugens waren. De schikking komt niet geheel onverwacht. Fox News komt er met deze uitslag goed van af, aangezien de redactie zich nu niet verder hoeft uit te laten over wat er precies is gebeurd. De schikking betekent ook dat Fox News-eigenaar Rupert Murdoch en sterren als presentator Tucker Carlson niet hoeven te getuigen.

De rechter kondigde de overeenkomst aan op het moment dat de juryleden waren geselecteerd en de rechtbank klaar was om de openingspleidooien aan te horen. De rechtszaak had eigenlijk maandag al van start moeten gaan, maar werd met een dag uitgesteld en is nu dus helemaal afgewend.

Fox News zegt dat het "de uitspraken van de rechtbank waarin wordt vastgesteld dat bepaalde beweringen over Dominion onjuist zijn" erkent. De zender stelt dat de schikking laat zien dat Fox "voortdurend aan de hoogste journalistieke normen voldoet".