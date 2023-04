Art Rooijakkers keert niet terug in B&B Vol liefde, Jeroen Kijk in de Vegte wel

Hoewel Art Rooijakkers nog wel opdook in de voorstelaflevering van het derde seizoen van B&B Vol liefde, slaat de presentator de rest van de reeks over. Jeroen Kijk in de Vegte is net als in het tweede seizoen van de partij als voice-over van het populaire datingprogramma.

De reden van Rooijakkers' afwezigheid is dat de opnames samenvallen met die van Expeditie Robinson. Mogelijk is de presentator wel te zien in andere specials van de datingshow. "En verder kijk ik - net als veel andere kijkers - ontzettend uit naar het nieuwe seizoen", zegt Rooijakkers in gesprek met RTL Boulevard.

Rooijakkers moest het tweede seizoen van B&B Vol liefde aan zich voorbij laten gaan wegens stemproblemen. Kijk in de Vegte nam toen de voice-overrol van Rooijakkers over. De radio-dj was verder niet te zien in het programma.

In de datingshow, die in de zomer van 2021 en 2022 een grote hit was op Videoland en RTL, gaan meerdere bed and breakfast-eigenaren op zoek naar de liefde.

Hoewel in het eerste seizoen niemand de liefde vond, zijn in het vervolg wel drie stellen ontstaan. Die zijn allemaal nog samen. Deelnemers Fenna en Harmjan zijn zelfs al verhuisd naar het land waar hun nieuwe liefde een B&B heeft.