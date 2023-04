Gedetineerde Amerikaanse journalist blijft tot eind mei in Rusland in voorarrest

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich die in Rusland op verdenking van spionage is opgepakt, blijft voorlopig vastzitten. Gershkovich tekende beroep aan tegen zijn voorarrest, maar de rechtbank heeft dat afgewezen. Hij blijft tot in ieder geval 29 mei in voorarrest.

De 31-jarige journalist van The Wall Street Journal is op 29 maart opgepakt op verdenking van spionage. Hij kan bij een veroordeling tot twintig jaar celstraf krijgen. Gershkovich en zijn werkgever ontkennen spionage, maar volgens het Kremlin is de Amerikaan op heterdaad betrapt. Daar is tot dusver geen bewijs voor geleverd.

De hoorzitting in de rechtbank van Moskou was deels toegankelijk voor de media, die Gershkovich voor het eerst sinds de arrestatie zagen. Hij werd in een hok met glazen wanden van de rest van de zaal gescheiden. Op beelden van vlak voor het vonnis is te zien dat hij zijn armen over elkaar heen heeft geslagen en glimlacht.

De Amerikaanse regering stelt dat Gershkovich ten onrechte wordt vastgehouden. Washington heeft zijn vrijlating tot een prioriteit gemaakt. Hij kreeg maandag bezoek van de Amerikaanse ambassadeur in Rusland. Zij maakte achteraf bekend dat de journalist zich goed voelt en zich sterk houdt.