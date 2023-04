Mariëtte Hamer zet artiesten in voor gesprek over grensoverschrijdend gedrag

Een groep artiesten gaat helpen het maatschappelijk debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag op gang te brengen. Dat doen ze op verzoek van Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel wangedrag. Zij wil verder gaan dan praten over incidenten.

"We willen een stap verder gaan dan praten over incidenten uit de media, zoals The Voice, De Wereld Draait Door of NOS Sport", stelt ze dinsdag. "Het zijn namelijk geen incidenten, ze komen overal voor. Het gesprek zal steeds meer moeten gaan over hoe wij met elkaar willen omgaan."