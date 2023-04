Wielercommentator Danny Nelissen weg bij NOS Sport na berichten wangedrag

De samenwerking tussen Danny Nelissen en de NOS is beëindigd. Het einde van de samenwerking is mogelijk het gevolg van grensoverschrijdend gedrag.

De NOS zegt tegen NU.nl dat er inderdaad een einde aan de samenwerking is gekomen. "Danny Nelissen heeft dit bevestigd aan Shownieuws. Wij hebben daar nu weinig aan toe te voegen", meldt een woordvoerder.



Het is zeer waarschijnlijk dat Nelissen moet vertrekken bij de NOS om grensoverschrijdend gedrag. Hij werkte er lang als wielercommentator. Nelissen kwam in maart onder vuur te liggen nadat columnist Marijn de Vries in NRC schreef over wangedrag bij NOS Sport. Ze diende een klacht tegen Nelissen in na ongewenste en seksueel getinte opmerkingen tijdens opnames rond de Tour de France. Toen De Vries de incidenten meldde, kon ze in een andere auto meerijden, maar ondernam de leiding verder niets. Later bleek het om oud-profwielrenner en commentator Nelissen te gaan.



Bij NOS Sport was jarenlang sprake van grensoverschrijdend gedrag, zo werd in maart duidelijk in een groot artikel in de Volkskrant. Onder meer presentator Tom Egbers werd daarin genoemd. Als gevolg daarvan is hij voorlopig niet te zien bij NOS Sport. Na het verschijnen van het artikel stapte de gehele hoofdredactie op. Jacqueline Smit geeft voorlopig het komende half jaar leiding aan de redactie.



De NOS heeft laten weten onderzoek te doen naar de werkcultuur op de sportredactie.