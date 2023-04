Maker stemmachines en Fox News krijgen extra dag voor schikking in lasterzaak

Delen via E-mail

De lasterzaak van stemmachinefabrikant Dominion Voting Systems tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News gaat maandag nog niet van start. De rechter heeft de juryselectie met een dag uitgesteld, omdat de partijen nog over een schikking zouden praten.

Verschillende Amerikaanse media, waaronder The Washington Post , melden op basis van anonieme bronnen dat de rechter Fox News en Dominion een dag extra de tijd heeft gegeven om een overeenkomst te sluiten.

Het Amerikaans-Canadese bedrijf Dominion vindt dat Fox News zich schuldig heeft gemaakt aan laster. De zender meldde dat de stemmachines in 2020 zijn misbruikt voor verkiezingsfraude, terwijl de redactie zou hebben geweten dat het niet waar was. De stemmachinefabrikant eist daarom 1,6 miljard dollar (bijna 1,5 miljard euro) van de zender.

Fox News beriep zich in eerste instantie op de persvrijheid en stelde dat de beweringen van presidentskandidaat Donald Trump "ontegenzeggelijk nieuwswaardig" waren. Maar de zender werd in maart op de vingers getikt. Fox News mag persvrijheid niet meer als argument aanvoeren, omdat de uitgezonden beweringen volgens de rechter onjuist en lasterlijk zijn.

Rechter Eric Davis was van plan maandag de selectie van juryleden bekend te maken. Maar hij lijkt Fox News en Dominion dus iets meer tijd te geven om tot een overeenkomst te komen. Lukt dat niet, dan gaat de zaak dinsdag om 9.00 uur (lokale tijd) van start. De zaak wordt behandeld in een rechtbank in Delaware en zal vermoedelijk enkele weken duren.