Marieke Elsinga ligt niet wakker van lage kijkcijfers Alles Is Muziek

Marieke Elsinga vindt het "jammer" dat Alles Is Muziek geen hoge kijkcijfers heeft gescoord, maar de presentatrice ligt er niet wakker van. Dat vertelde ze aan tafel bij Renze op Zondag.

"Voor alle mensen die het niet gezien hebben, en dat zijn er nogal wat...", zei Elsinga grappend aan tafel bij Renze Klamer. "Superjammer, we hebben het natuurlijk met een heel team gemaakt. We hebben zo veel lol gehad in de studio. Er zit veel passie en liefde in."