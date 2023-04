Advies: Om onpartijdig te blijven, mogen leden cultuursector niet in Mores-bestuur

Meldpunt Mores, waarvan het bestuur onlangs is afgetreden, moet volgens Mariëtte Hamer opnieuw vormgegeven worden. De regeringsfunctionaris vindt dat mensen uit de cultuursector niet in het nieuwe bestuur mogen komen.

Hamer geeft als regeringscommissaris advies over de organisatie van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Haar advies is gericht aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

De grote toename van het aantal meldingen vraagt volgens Hamer om een nieuwe organisatiestructuur en een professionalisering van Mores. Het is belangrijk dat het nieuwe bestuur bestaat uit mensen die niet uit de cultuursector komen, vindt ze.

Hamer erkent dat de zorgen uit de sector over belangenverstrengeling ervoor kunnen zorgen dat mensen zich niet meer melden bij Mores als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Het nieuwe bestuur van Mores zou moeten bestaan uit mensen die deskundig zijn op het gebied van bestuur en organisatie, en verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Hamer zegt wel te snappen dat de oude bestuursleden banden met de cultuursector hebben, omdat Mores is opgericht door de sector zelf. Omdat kennis uit deze branche van belang is voor de werkzaamheden van het meldpunt, adviseert Hamer om een raad van advies aan te stellen.

Daarnaast adviseert Hamer dat Mores op korte termijn een nieuw logo neemt, omdat het huidige logo van Mores te veel overeenkomsten vertoont met dat van de NOS.

Onafhankelijkheid meldpunt ter discussie na affaire Egbers

De onafhankelijkheid van het meldpunt staat ter discussie sinds NOS Sport-presentator Tom Egbers openlijk is beschuldigd van ongewenst gedrag. Zijn echtgenote Janke Dekker was namelijk voorzitter van Mores.

Eind maart werd duidelijk dat het bestuur van Mores zou aftreden, omdat het "zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt is aangetast". Een onafhankelijke externe adviseur gaat een nieuw bestuur vormen. Dit is in goed overleg met alle betrokken partijen besloten.

Het meldpunt werd onderwerp van gesprek, nadat een voormalige affaire tussen Egbers en een jongere collega aan het licht was gekomen. De Volkskrant had erover geschreven in een artikel. Egbers' echtgenote en toenmalig Mores-voorzitter Dekker wist van deze affaire, maar zei dat haar man geen grensoverschrijdend gedrag had vertoond.

Daarmee ging ze in tegen de getuigenissen van diverse bronnen van de Volkskrant. Dat Dekker daar openlijk aan twijfelde, deed de wenkbrauwen fronsen. Want een steunpunt als Mores moet in zo'n situatie juist onpartijdig zijn. Kort daarna trad Dekker af en niet veel later deed het bestuur dat ook. Diverse personen lieten na de publicatie van het Volkskrant-artikel weten dat ze het meldpunt wantrouwen.

Kort voor het vertrek van het bestuur vroeg staatssecretaris Gunay Uslu (Media) Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, om een advies over de organisatie van Mores. Ze benadrukte dat mensen zich op een veilige manier bij Mores moeten kunnen melden.

Met dit advies wordt dit weer mogelijk, stelt Hamer. Uslu, die in een reactie laat weten "blij te zijn met het concrete advies", zal zich over de conclusies buigen en laten weten of het meldpunt inderdaad de adviezen moet opvolgen. Zij doet dit in overleg met de externe adviseur van Mores. De veranderingen zouden dan per 2024 moeten ingaan.

Mores opgericht na opkomst MeToo-beweging

Als je in de culturele of creatieve sector werkt en met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt, kun je terecht bij Mores. Het meldpunt is in juni 2018 opgericht, een klein jaar na de opkomst van de MeToo-beweging.

Door nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten Nederland kwam er veel aandacht voor (seksueel) geweld en intimidatie in de creatieve sector.

Veel medewerkers in de sector hebben ervaring met grensoverschrijdend gedrag, zo bleek uit onderzoeken. Zo heeft 60 procent van de ruim vijfhonderd respondenten in een onderzoek van de Kunstenbond weleens met intimidatie te maken gehad.