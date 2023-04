Programma over The Beatles van Nick, Simon en Kees vanaf 18 mei te zien

De documentaire van Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol over The Beatles is vanaf 18 mei te zien op NPO1. In Nick, Simon en Kees: The Beatles - Magical Mystery Tour verdiepen de drie zich in het leven van "hun gezamenlijke muzikale helden".

AVROTROS kondigde in november al aan dat het drietal een reis zou maken voor het programma. Nu is bekend dat Schilder, Keizer en Tol naar Engeland zijn afgereisd.

Het doel van de reis is om het verhaal van bandleden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr vast te leggen. Ze beginnen in Liverpool, waar The Beatles opgroeiden en samen hun eerste muzikale stappen zetten. Daarna gaan ze naar Londen, de stad die de muziek van de groep tot nog grotere hoogte bracht.