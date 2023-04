YouTube heeft vorig jaar minder video's verwijderd dan voorgaande jaren

YouTube heeft vorig jaar ruim 19,6 miljoen filmpjes verwijderd, omdat die in strijd zijn met de regels. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in de jaren ervoor.

Zo zijn in 2021 ruim 25,8 miljoen YouTube-video's gewist. En in het jaar ervoor hebben beheerders nog 34,7 miljoen filmpjes weggehaald.

"Vanwege de coronapandemie gebruikten we tijdelijk meer technologie om ongeschikte beelden te vinden en te verwijderen." Deze kunstmatige intelligentie kan zulke video's beter opsporen dan menselijke beoordelaars en dat heeft tot een toename van het aantal verwijderde filmpjes geleid. "Het gebruik van deze technologie is nu teruggeschroefd en dat verklaart de daling."

Google meldt elk kwartaal hoeveel YouTube-filmpjes zijn gedeletet. Dat is in de laatste drie maanden van 2022 met bijna 5,7 miljoen filmpjes gebeurd.

De meeste zijn opgespoord door de systemen die Google heeft ontwikkeld. Bijna 320.000 filmpjes zijn gewist, nadat het bedrijf daar door anderen op was gewezen. Ongeveer een op de drie filmpjes is verwijderd om jeugdige gebruikers te beschermen. Een even groot deel is schadelijk, gevaarlijk, gewelddadig of expliciet bevonden.