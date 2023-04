Bijna miljoen kijkers voor nieuwe medische dramaserie Dag & nacht

Delen via E-mail

De eerste aflevering van de nieuwe medische dramaserie Dag & nacht op NPO1 heeft woensdagavond 974.000 kijkers getrokken. Daardoor staat de serie op de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma's. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Onder anderen Kim van Kooten, Benja Bruijning en Gijs Naber hebben een rol in de nieuwe serie. Van Kooten geeft als Ella leiding aan een team van verloskundigen. Naber speelt de rol van Michael, het ziekenhuishoofd dat problemen op de werkvloer wegwuift.

Dag & nacht begon om iets over 20.30 uur. Op dat tijdstip werd onder meer Race Across The World (RTL 4) en Steenrijk, straatarm (SBS6) uitgezonden. Die programma's trokken respectievelijk 837.000 en 586.000 kijkers.