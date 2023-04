Theo Maassen is de nieuwe presentator van Zomergasten

Delen via E-mail

Theo Maassen is de nieuwe presentator van het interviewprogramma Zomergasten. Dat maakt de VPRO donderdag bekend. Maassen volgt Janine Abbring op die het programma van 2017 tot en met 2022 presenteerde.

"Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of is pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht?"