Marijn de Vries betreurt grote ingrepen NOS Sport: 'Had niet zover hoeven komen'

Marijn de Vries vindt het "tragisch" dat de misstanden bij NOS Sport er onder meer toe hebben geleid dat de hoofdredactie is opgestapt. De wieleranalist denkt dat zulke gevolgen voorkomen hadden kunnen worden als de sportredactie adequaat had gereageerd op meldingen van wangedrag, zegt ze woensdag tegen HUMO

De Vries schreef vorige maand een column in NRC over het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat ze meemaakte bij NOS Sport. Na het bekend worden van de misstanden trad de hoofdredactie van NOS Sport af. "Zo groot hadden die gevolgen helemaal niet hoeven zijn", zegt ze daarover.

Ook de gevolgen voor haar oud-collega die haar destijds bestookte met seksueel getinte opmerkingen zijn groter dan nodig, vindt ze. De Vries, die nu wieleranalist is bij het Belgische Sporza, beschreef hoe NOS Sport niet optrad tegen de collega na haar melding.

"In mijn geval staan de gevolgen voor de dader niet in verhouding tot het vergrijp. Hij wordt nu overal aangekeken op het verhaal, en nu zullen zich misschien deuren voor hem sluiten."

De Vries denkt dat er nu niets aan de hand was geweest als de collega destijds wel van hogerhand gecorrigeerd was. "Dit had helemaal niet zo hoeven lopen. Voor smerige praatjes verdien je een berisping, geen publieke schandpaal."

'Ik was maar een klein radertje in het geheel'

De Vries schreef dat NOS Sport haar na de klacht over haar collega niet meer terugvroeg als analist. "Ik was maar een klein radertje in het geheel. En de makkelijkste oplossing was om dat ene radertje te verwijderen. Zo bleef de machine draaien en zag niemand wat."

"In mijn column wilde ik duidelijk maken hoe groot zo'n beslissing is voor dat radertje. Het is vernederend om te voelen dat er zo achteloos met je wordt omgegaan. Dat je een pionnetje bent dat zo van het bord kan worden gegooid."

De hoofdredactie van NOS Sport zou eerst in fases terugtreden, maar besloot na een artikel van de Volkskrant over de misstanden toch direct op te stappen. Daarnaast legde onder anderen presentator Tom Egbers zijn werkzaamheden voorlopig neer na beschuldigingen van wangedrag.