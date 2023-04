Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen met Radio 538-ochtendshow

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen nog dit jaar met de presentatie van De 538 Ochtend. Dat heeft Radio 538 samen met de dj's besloten. Het werk bleek te zwaar om langere tijd vol te houden, vertelt De Jager.

De 34-jarige De Jager laat in een reactie weten dat het ochtendprogramma veel aandacht vroeg. "Het continu vinden van de juiste balans met het gezinsleven is iets wat ik vaker heb gedeeld met de luisteraars." Voor Radio 538 was dat een aanleiding om met de dj in gesprek te gaan.

"Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik de langjarige toewijding aan een ochtendshow in deze fase van mijn gezin simpelweg nog niet kan overzien. Daarom hebben we besloten eerder te stoppen dan gepland."

Voor De Jager wordt een andere plek in de programmering gezocht. "Met een betere balans tussen radio maken en familie."

Van der Eerden vindt het jammer, maar begrijpelijk

Zijn collega Van der Eerden vindt het jammer dat ze eerder moeten stoppen. "Maar ik respecteer het en heb begrip voor de privésituatie van Wietze."

Wat Van der Eerden nu gaat doen, weet hij nog niet. "Ik ga de komende tijd eerst eens even goed nadenken over wat de toekomst binnen of buiten 538 voor mij in petto heeft."

De Jager en Van Eerden presenteren de show sinds januari 2022. Daarvoor waren ze al een paar jaar samen te horen in de vrijdagavondshow Weekend Wietze. Radio 538 wil beide dj's graag in de programmering houden en voert daar momenteel gesprekken over.

Radio 538 komt met een nieuwe ochtendshow

De zender komt na de zomer met een nieuwe ochtendshow. Tim Klijn, Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen zullen die presenteren.

Klijn presenteerde eerder programma's als The Morning Jam en LunchTim. Ook was hij lange tijd de vaste vervanger van Edwin Evers. Romijn en Van Baarlen werkten meer dan twintig jaar met Evers aan het programma Evers Staat Op. Sinds januari vorig jaar presenteren Klijn, Romijn en Van Baarlen De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen op Radio Veronica.