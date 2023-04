Bassie en Adriaan laten documentaire maken over hun leven

Delen via E-mail

Bassie en Adriaan laten een documentaire maken over hun leven, meldt het management van het duo dinsdag aan RTL Boulevard . Het project is nog niet aangekocht door een zender.

Bas van Toor is al lange tijd ernstig ziek. Hij lijdt aan een auto-immuunziekte en kan niet goed meer praten en bewegen. Aad van Toor woont al jaren in Spanje.

Volgens RTL Boulevard krijgt ook zanger Mart Hoogkamer een rol in de documentaire. De artiest is groot fan van het duo en bracht dit jaar een cover van het lied De Spaanse Zon van Bassie en Adriaan uit.

Wat Hoogkamer precies in de documentaire gaat doen, is nog niet bekend. Ook de robot Robin zal te zien zijn in het project.