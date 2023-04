Niek Stolker wil als nieuwe Playboy-hoofdredacteur een 'grotere focus op BN'ers'

Niek Stolker is de nieuwe hoofdredacteur van het tijdschrift Playboy. De 46-jarige Stolker is de opvolger van Maarten Bloem, die het na zeven jaar tijd vindt voor een nieuwe uitdaging.

"Een droombaan", laat Stolker in een verklaring weten. "Eind jaren tachtig vond ik Playboy al het mooiste blad van Nederland, en dat gevoel is nooit veranderd."

In het verleden stonden in het blad vaak bekende vrouwen, zoals presentatrice Patricia Paay en actrice Katja Schuurman. Deze traditie rond de kerstperiode zou Stolker als hoofdredacteur graag in ere willen herstellen. "Niet alleen met Kerst trouwens, ik zou blote BN'ers sowieso graag in Playboy terugzien."