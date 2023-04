NOS: Omstreden UvA-docent Buijs was toch 'niet beste duider' anti-lhbtiq+-geweld

De NOS baalt ervan dat UvA-docent Laurens Buijs maandag zijn verhaal kon doen in een item over agressie tegen de lhbtiq+-gemeenschap. Adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan zegt dat de NOS de veelbesproken Buijs "in deze context" niet als spreker had moeten vragen.

Buijs vertelde maandag in het NOS Journaal van 20.00 uur over de toename van homofobie in de samenleving. "Er is hier sprake van polarisatie en radicalisering", zei hij in het interview. "We moeten echt waakzaam zijn."

In het item ging het over een bijeenkomst van lhbtiq+-jongeren in Eindhoven, die zaterdagavond met geweld werd verstoord door PSV-supporters. De voetbalfans trokken daarbij een regenboogvlag van de gevel en probeerden die in brand te steken. Een vrijwilliger die er wat van zei, kreeg een klap tegen zijn hoofd. Het COC heeft aangifte gedaan.

UvA-onderzoeker Buijs is al enige tijd veelbesproken vanwege zijn uitlatingen over de lhbtiq+-gemeenschap. Zo noemde hij "het verschijnsel 'non-binair' en de bijbehorende obsessie met pronouns" in een opiniestuk "een lege hype". In hetzelfde stuk hekelde hij de "woke cultuur", die volgens hem de academische vrijheid bedreigt.

Daarnaast likete hij op Twitter een afbeelding van een regenboogvlag die was omgevormd tot hakenkruis.

'Buijs was journalistiek gezien niet de beste duider'

Het optreden van Buijs in het NOS Journaal leidde tot veel onbegrip op sociale media. "Buijs is onderdeel van een felle discussie over wat hij het 'radicaliseren' van een deel van de lhbtiq+-gemeenschap noemt, en in het verlengde daarvan ook over de achtergrond van agressie tegen lhbtiq+'en", schrijft Haan.

"Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling. Hier waren we ons als redactie gisteravond onvoldoende van bewust." Haan benadrukt dat de situatie intern wordt geëvalueerd bij de NOS. "Ter lering."