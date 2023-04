Martijn Krabbé stopt toch niet met tv, ook ambitie achter de schermen

Martijn Krabbé heeft toch geen haast om te stoppen met zijn televisiewerkzaamheden. De presentator kondigde vorig jaar in het tv-programma Isola di Beau aan dat hij maximaal nog een jaar of drie zou presenteren. In Veronica Superguide komt hij nu terug op die uitspraak.

"Dat kwam gewoon in mij op", zegt Krabbé nu over zijn eerdere uitspraken. "Ik weet niet of het kwam door Beau, met wie ik al jaren goed bevriend ben, de ondergaande zon of het wijntje dat voor me stond, maar ineens dacht ik: tja, wat gaan we nou nog eens doen met ons leven?"

Krabbé vindt dat de 36 jaar dat hij al op televisie te zien is, voorbij zijn gevlogen. "Daar komt natuurlijk niet nog eens 36 jaar bij. Je denkt ook wel na over je uiterste houdbaarheidsdatum."

De presentator denkt dat het schandaal rondom The voice of Holland ook invloed had op zijn uitspraken. "Ik vond het vorig jaar niet meer zo heel erg leuk allemaal. Het was een heel zwaar jaar." Krabbé vindt het moeilijk te accepteren dat het niet is gelukt om de deelnemers aan het programma een veilige omgeving te bieden. ""Ik heb er nog steeds last van. Je gaat twijfelen aan alles. Ook aan jezelf."