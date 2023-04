VS krijgt van Rusland nog geen toegang tot gearresteerde WSJ-journalist

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rusland heeft medewerkers van het Amerikaanse consulaat nog geen toegang verleend tot Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich, die eind vorige maand gearresteerd is. Daarmee handelt Rusland volgens de Amerikanen in strijd met het internationaal recht.

De Amerikanen stelden maandag dat Rusland Gershkovich "ten onrechte" heeft aangehouden. De VS dringt aan op onmiddellijke vrijlating.

"Journalistiek is geen misdaad. Wij veroordelen de voortdurende onderdrukking van onafhankelijke geluiden in Rusland door het Kremlin", zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De 31-jarige journalist van The Wall Street Journal is opgepakt in Jekaterinenburg. Die stad ligt zo'n 1.400 kilometer ten oosten van Moskou, waar hij nu wordt vastgehouden. Hij kan tot maximaal twintig jaar cel veroordeeld worden.