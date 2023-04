Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Presentator Joost Prinsen keert de komende twee weken terug bij Met het Mes op Tafel. Hij vervangt Herman van der Zandt, die vanwege ziekte afwezig is. Dat heeft Omroep MAX maandag bekendgemaakt.

De tachtigjarige Prinsen is medebedenker van de kennisquiz. Hij presenteerde het programma sinds 1997. In 2015 nam Van der Zandt het stokje over.