ESPN ontvangt klachten van kijkers die zich ergeren aan netten in De Kuip

Sportzender ESPN krijgt van kijkers klachten over netten die tot het einde van het seizoen aan vier zijden van De Kuip hangen. Deze netten verstoren de tv-registratie van de wedstrijden in het stadion van Feyenoord.

Het is lastig te zeggen om hoeveel klachten het precies gaat. "Het leeuwendeel komt niet rechtstreeks bij ons terecht, maar wordt op andere manieren geuit", vertelt een woordvoerder van de zender. Zo uiten fans ook kritiek via sociale media. "Maar duidelijk is dat met name de palen van de netten een goede tv-registratie enorm in de weg zitten."

De zender wijst erop dat bij de Europa League een vak leeg wordt gelaten voor de televisieregistratie. Maar in de Eredivisie worden netten opgehangen. "We moeten het ermee doen en proberen er het beste van te maken", meent de zegsman van ESPN. Overigens begrijpen de meeste klagers die zich rechtstreeks tot de zender richten "heel goed" dat ESPN hier weinig aan kan doen. "Men wil vooral zijn of haar ergernis kwijt."

Zondag, bij de wedstrijd Feyenoord-RKC, hingen voor het eerst aan alle zijden van De Kuip netten. Die maatregel is genomen vanwege wangedrag in de bekerwedstrijd tegen Ajax van afgelopen woensdag. Ajacied Davy Klaassen werd in het stadion van Feyenoord geraakt door een aansteker. De middenvelder hield hier een hoofdwond aan over en kon niet verder spelen.