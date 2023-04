Dit zijn de vijf kandidaten die in Boer zoekt Vrouw op zoek gaan naar een partner

Het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw is zondagavond van start gegaan. De vijf boeren die op zoek gaan naar de liefde van hun leven zijn inmiddels bekendgemaakt. Wij zetten ze nog even op een rijtje.

Akkerbouwer Richard (32) uit Slowakije

Samen met zijn rechterhand Lenka runt Richard een groot akkerbouwbedrijf in Slowakije. Na een dag hard werken, rijdt hij meestal naar een restaurant in de buurt om wat te eten. Koken doet hij graag, maar liever niet voor hem alleen.

Richard weet precies waar hij zijn date mee naartoe zou nemen. "Ik zou haar meenemen naar de Hoge Tatra (een gebergte, red.). Daar is het dondersmooi." Zijn toekomstige partner hoeft niet per se in het bedrijf te komen werken. "Een beetje affiniteit zou wel fijn zijn. Ik vind het leuk als ze haar eigen ding heeft."

Foto: KRO-NCRV/Linelle Deunk

Melkveehouder Claudia (57) uit Frankrijk

Claudia woont samen met haar twee katten en hond Charlie op de boerderij, die ze ooit met haar inmiddels overleden echtgenoot begon. Haar twee dochters van 20 en 25 jaar komen regelmatig langs in de weekenden.

De melkveehouder zoekt een partner die haar steunt, aanvult en waar ze lol mee kan hebben. "Ik zoek een ami pour la vie waar ik lief en leed mee kan delen. Hij hoeft niet per se mee te werken op de boerderij, al zou het wel leuk zijn. En ik hoop dat hij van dieren en kinderen houdt." In haar vrije tijd gaat Claudia graag naar een rustige strandje, een plek die ze ook wel zou willen bezoeken met haar date.

Foto: KRO-NCRV/Linelle Deunk

Vleesveehouder Piet (63) uit Duitsland

Het mooiste van zijn beroep vindt Piet het buiten in de natuur zijn. "Ik heb ook nooit iets anders willen doen." Zijn toekomstige partner hoeft niet te helpen in het bedrijf. "Ik hoop vooral dat iemand mij kan helpen te ontspannen. Die na een dag werken leuke dingen met mij wil doen."

Ontspanning vindt de boer in Scandinavische series op Netflix of een spannend boek. Ook gaat hij graag naar een park in de buurt, "waar je kunt lopen over bruggen die tussen de bomen hangen". Zijn wens is dat zijn vier kinderen goed overweg kunnen met zijn toekomstige partner en dat hij er een fijne schoonfamilie bij krijgt.

Foto: KRO-NCRV/Linelle Deunk

Melkveehouder en paardenfokker Bernice (23) uit Zweden

Bernice woont samen met haar ouders en broer op de boerderij. Ze houdt veel van haar kalveren, koeien en paarden. "Als de dieren blij zijn, dan ben ik ook blij." Haar toekomstige partner moet het boerenleven wel begrijpen. "Het is een lifestyle waar je in moet passen, anders gaat het niet werken."

De melkveehouder zou wel meer van de wereld willen zien, maar ze heeft een hekel aan reizen. "Maar misschien wordt het met een leuke man makkelijker om op reis te gaan." Haar droomman is in ieder geval iemand met wie ze alles kan delen. "Spontaan en optimistisch zou ook heel leuk zijn. En een sterke mannelijke uitstraling."

Foto: KRO-NCRV/Linelle Deunk

Melkveehouder Haico (42) uit Denemarken

Haico runt samen met zijn ouders een melkveebedrijf met 220 melkkoeien. Hij geniet op de boerderij het meest van het voorjaar, "als alles groeit en bloeit". De melkveehouder zoekt een partner die ermee kan omgaan dat niet alles te plannen is. "Als een koe bijvoorbeeld moet kalven, dan wordt het allemaal wat later." Haico, die nog nooit een relatie heeft gehad, hoopt op een lieve, eerlijke vrouw die hem neemt zoals hij is.