China-verslaggever van de Volkskrant bedreigd en geïntimideerd

Journalist Marije Vlaskamp, die namens de Volkskrant over China schrijft, is in het afgelopen jaar bedreigd en geïntimideerd. Zo werden onder haar naam meerdere valse bommeldingen gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag.

Vlaskamp was tussen 2001 en 2019 China-correspondent en werkt sinds haar terugkeer op de buitenlandredactie van de Volkskrant. In die jaren schreef ze vaak kritisch over de Chinese staat. Ook schreef ze over de systematische onderdrukking van Oeigoeren en liet ze dissidenten aan het woord.

Als gevolg van een gesprek met een dissident begonnen de dreigementen en intimidaties aan het adres van Vlaskamp. Eerst via Telegram en een dag later volgde een valse bommelding bij de Chinese ambassade in Den Haag. Niet veel later volgde een tweede bommelding, toen op de ambassade van China in het Noorse Oslo.

Vlaskamp spreekt in de Volkskrant van een "ingewikkelde en bij vlagen bizarre intimidatiecampagne". "Mijn leidinggevenden, de Nederlandse politie en ikzelf: we kijken vanaf de eerste rij toe hoe Chinezen te werk gaan als ze mensen stil willen krijgen over zaken waar de Chinese eenpartijstaat geen aandacht voor wil."