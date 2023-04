Infographic Twaalf seizoenen Boer zoekt Vrouw in cijfers en kaarten

Yvon Jaspers stelt zondagavond weer vijf nieuwe boeren aan ons voor. Omdat over hen nog weinig bekend is, dook NU.nl in de cijfers van de afgelopen twaalf seizoenen van Boer zoekt Vrouw.

Na de kennismakingsaflevering van zondag begint het afwachten: hoeveel brieven zullen de boeren krijgen? Tot nu toe zijn er in totaal 16.965 brieven ontvangen.

Tulpenboer Tom ontving er 1.808 in 2014. Ook Boer Henk (2012) en boer Frank (2010) ontvingen meer dan 1.000 brieven. Boerin Agnes staat op de vierde plek, met 883 brieven in 2007:

Dit wordt het derde internationale seizoen van Boer zoekt Vrouw. De vijf boeren wonen in Duitsland, Frankrijk, Slowakije, Denemarken en Zweden. In 2013 en 2016 ging het programma nog veel verder over de grens: naar Noord- en Zuid-Amerika en tot diep in Afrika. En in 2006 en 2010 troffen we al eens een boer in Frankrijk en Duitsland. Maar deelnemers komen het vaakst uit Gelderland of Noord-Holland:

De vijf boeren van dit jaar zijn in de leeftijd "van begin 20 tot in de 60 jaar". De 113 boeren die tot nu deelnamen, waren gemiddeld 39,2 jaar oud.

Vorig seizoen zat paardenhouder Hans daar ruim boven met zijn 69 jaar. En toen boer Jos in 2013 meedeed, was hij slechts 24 jaar. Zal er dit jaar een nóg jongere boer of boerin tussen zitten?