Amerikaanse journalist in Rusland officieel beschuldigd van spionage

De vorige week in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is formeel aangeklaagd voor spionage, melden Russische persbureaus. De journalist van The Wall Street Journal riskeert tot twintig jaar gevangenisstraf.

De Russische veiligheidsdienst hield de 31-jarige Gershkovich op 30 maart aan in de stad Jekaterinenburg. Rusland verdenkt hem van het verzamelen van vermeende staatsgeheimen over het militair-industrieel complex.

Gershkovich ontkent de beschuldiging stellig. Hij is in beroep gegaan tegen zijn arrestatie. Ook The Wall Street Journal ontkent dat de verslaggever spioneerde. De Amerikaanse krant heeft zijn onmiddellijke vrijlating geëist.

De Amerikaanse regering noemt de spionagebeschuldiging belachelijk. De Verenigde Staten hebben er bij Rusland op aangedrongen consulaire hulp aan Gershkovich toe te staan. Moskou heeft beloofd dat daar een oplossing voor komt.

De rechtbank in Rusland buigt zich op 18 april over het hoger beroep. Gershkovich is de eerste Amerikaanse journalist die in Rusland is opgepakt voor spionage sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991.

Journalist mogelijk ruilmiddel voor vermeende Russische spion

Defensie-expert Ko Colijn suggereerde in zijn artikel op NU.nl afgelopen zondag dat Gershkovich mogelijk moet dienen als ruilmiddel tegen de vermeende Russische spion Sergey Cherkasov. Deze medewerker van de Russische inlichtingendienst GRU probeerde onlangs te infiltreren in het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

De Rus deed zich voor als een Braziliaan. In Brazilië kreeg hij een celstraf van vijftien jaar wegens het gebruik van een vervalst Braziliaans identiteitsdocument. De VS wil hem nu ook berechten als Russische spion.