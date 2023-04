The Passion trekt ruim 2,4 miljoen kijkers, iets meer dan vorig jaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

The Passion heeft iets meer kijkers getrokken dan vorig jaar. Het programma van KRO-NCRV werd dit jaar door ruim 2,4 miljoen mensen live op televisie gevolgd. Vorig jaar waren dat er 2,2 miljoen.

The Passion, waarin het paasverhaal aan de hand van popmuziek wordt verteld, was het best bekeken programma van de avond.