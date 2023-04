Echte Meisjes in de Jungle-kandidate Louisa Janssen is Barabbas in The Passion

Realityster Louisa Janssen heeft dit jaar de rol van Barabbas in The Passion gespeeld. De gevangene die in plaats van Jezus wordt vrijgelaten, wordt meestal gespeeld door iemand die het jaar ervoor in opspraak is geraakt.

Janssen deed dit seizoen mee aan het programma Echte Meisjes in de Jungle. Daarin viel ze medekandidate Esmee Ipema aan en daarom moest de realityster het programma verlaten.

De rol werd vorig jaar gespeeld door Dennis Schouten, die samen met zijn collega Jan Roos was aangeklaagd door Famke Louise. Ook zangeres Famke Louise, zanger Ben Saunders, turner Yuri van Gelder, realityster Dave Roelvink en oud-wielrenner Thomas Dekker kropen eerder in de huid van Barabbas.

De dertiende editie van The Passion werd donderdag opgevoerd in Harlingen. Voor het eerst sinds de coronapandemie was er weer publiek bij het evenement aanwezig. Onder anderen Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas) en Ferdi Stofmeel (Petrus) waren in deze editie te zien.

Verder speelden onder anderen zanger John de Bever, zijn partner Kees Stevens, goochelaar Steven Kazàn, fotograaf William Rutten, oud-schaatser Michel Mulder en politicus Gert-Jan Segers een bijrol.