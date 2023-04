Gendertwijfel vindt spotje over Transgenderwet 'nodig' en gaat in beroep

Gendertwijfel gaat in beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie over zijn radiospot die eerder dit jaar werd uitgezonden. De commissie oordeelde eerder deze week dat de campagnespot over de nieuwe Transgenderwet nodeloos kwetsend was.

In het spotje van Gendertwijfel zei een vrouw: "Mijn dochter kan zich registreren als man. Onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar. Geslacht is toch geen keuze?"

Het spotje was een reactie op de nieuwe Transgenderwet, waarin staat dat er geen verklaring van een deskundige meer nodig is om het geslacht aan te passen in de geboorteakte. Ook komt de leeftijdsgrens van zestien jaar te vervallen. De Tweede Kamer vergadert er in juni over verder.

Transgender Netwerk Nederland maakte samen met de organisatie WOMEN Inc. bezwaar tegen het spotje. De RCC oordeelde dat de tekst uit de reclame kwetsend is en raadt Gendertwijfel af om in de toekomst soortgelijke spotjes uit te brengen. Tot onvrede van Gendertwijfel, dat stelt dat een maatschappelijk debat in de kiem wordt gesmoord door het oordeel.

Gendertwijfel wil 'bijdrage leveren aan debat'

Gendertwijfel noemt het oordeel van de commissie "zeer verrassend" en "zeer subjectief". De campagne is volgens het collectief "bedoeld om een bijdrage te leveren aan een open en democratisch debat". "Dit is nodig, omdat er in de maatschappij verschillende opvattingen bestaan over de nieuwe Transgenderwet."

"Genderdysforie (een gevoel van onvrede over je geboortegeslacht, red.) is een serieus onderwerp, dat vraagt om een waardige en goede toon. Sinds het ontstaan van de campagne is het altijd ons doel geweest op die wijze een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en politieke debat. De uitspraak van de Reclame Code Commissie laat zien dat er in gevoelige maatschappelijke thema's vrijwel geen ruimte is voor tegengeluid. Wij gaan dan ook in beroep tegen deze uitspraak."