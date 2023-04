Vermeend slachtoffer Jeroen Rietbergen blij na 'fijn' gesprek met Mariëtte Hamer

Een vermeend slachtoffer van Jeroen Rietbergen is woensdag in gesprek gegaan met Mariëtte Hamer. De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag wilde het verhaal van Nienke Wijnhoven graag horen.

"Dank voor de uitnodiging en het fijne gesprek", schrijft Wijnhoven op Instagram bij een foto van haar en Hamer samen.

Wijnhovens advocaat Sébas Diekstra liet na afloop van het gesprek weten dat het "een zeer prettig gesprek" was. "Ze heeft alle ruimte gekregen om haar verhaal te doen. Ze voelde zich echt gehoord en is heel blij met de steun die daarvan uitgaat."

Voormalig bandleider Rietbergen wordt vervolgd in de zaak rond grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland, werd half maart duidelijk. Het OM maakte bekend dat hij wordt verdacht van een zedendelict in februari 2018, dat zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van de talentenshow.

Wijnhoven liet vorige maand via Diekstra weten dat ze "eindelijk" het gevoel had dat ze erkenning kreeg voor wat haar is overkomen. Ze voelde zich "als slachtoffer echt gehoord".

Rietbergen erkende wangedrag

Rietbergen erkende voor de BOOS-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice al dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. Hij bekende dat hij relaties van "seksuele aard" had met vrouwen die betrokken waren bij het programma.