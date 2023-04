Dragqueen Envy Peru: 'Drag is kunst, dat snapt nog niet iedereen'

Televisieprogramma's, nachtclubs en grote shows: de dragscene is allang niet meer voor een select publiek. Die aandacht is mooi voor artiesten, maar heeft ook een keerzijde: in Amerika dreigt er een verbod op dragshows. Envy Peru, jurylid bij Make Up Your Mind en winnaar van Drag Race Holland, is blij dat we in Nederland veel aandacht besteden aan de kunstvorm.

Andy van der Meijde, Barry Atsma, Frank Dane en Peter R. de Vries als dragqueen: in het tv-programma Make Up Your Mind gebeurt het. Volledig in de make-up, met prachtige pruiken en wankelend op hoge hakken lopen de mannen over een catwalk. Hun dragkwaliteiten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Nikkie de Jager, Fred van Leer en verschillende dragqueens waaronder Envy Peru.

"Het programma laat zien hoe kleurrijk onze community is en dat drag voor iedereen is. Daarom doen er ook heteromannen én -vrouwen mee aan het programma", vertelt Peru in gesprek met NU.nl. Zaterdag 8 april start het nieuwe seizoen bij RTL4.

De begrippen dragqueens en travestieten worden vaak door elkaar heen gebruikt. Toch zijn ze niet hetzelfde. "Een travestiet is iemand die zich als vrouw verkleedt en daar meestal op kickt. Het heeft iets seksueels", legt Peru uit.

"Drag is een kunstvorm en dragqueens zijn artiesten. Je herkent ze aan hun spectaculaire shows, de uitbundige make-up, haren en kleding." Buiten de optredens om gaat een dragqueen als zichzelf door het leven. Zo ook de 33-jarige Envy Peru, die in het dagelijks leven Boris Itzkovich Escobar heet.

Make Up Your Mind wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard. Nikki de Jager en Fred van Leer zijn de teamcaptains. Foto: Rob Jacobs

Bekende Nederlanders staan versteld van tijd en werk

De beroemdheden die meedoen aan Make Up Your Mind verbazen zich over de tijd die een metamorfose kost, vertelt Peru. En dat terwijl ze hulp krijgen van een groot team. "Als dragqueens hebben wij die luxe niet, wij doen alles zelf."

En daar gaat veel tijd in zitten, weet Peru als geen ander. Met haar optredens won ze het eerste seizoen van de Nederlandse versie van het Amerikaanse programma RuPaul's Drag Race. Dat leverde haar een groot publiek op.

Maar Escobar ontwikkelde Envy Peru al jaren eerder. Het personage ontstond acht jaar geleden en verwijst naar de Peruaanse achtergrond van de performer. "Optreden als dragqueen geeft mij een gevoel van complete vrijheid van expressie. Ik ben blij dat ik dit werk in Nederland kan doen. Dat is in andere landen niet vanzelfsprekend. In meer dan zeventig landen is homoseksualiteit strafbaar en in elf landen kun je zelfs de doodstraf krijgen."

Een optreden van de dragqueens Janey Jacké, Envy Peru en Vanessa Van Cartier bij de Rotterdam Drag Show. Foto: Silvana Breur

Zeker veertien Amerikaanse staten willen dragshows verbieden

Andere landen zien dragshows niet altijd als onschuldig vermaak. De Amerikaanse staat Tennessee nam vorige maand een wet aan die "cabaretvoorstellingen voor volwassenen" verbiedt op openbare plekken of in het bijzijn van minderjarigen. Het wetsvoorstel verbiedt onder meer "mannen of vrouwen die entertainment verzorgen dat gezien kan worden als seksueel".

De wet plaatst dragqueens daarmee in dezelfde categorie als strippers of topless dansers. Mensen die de wet overtreden, kunnen een boete of zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes jaar krijgen.

Vlak voordat Tennessee de wet zou invoeren, blokkeerde een rechter die voorlopig. Volgens de rechter perkt de wet de vrijheid van burgers in. Ook zou de wet vage taal bevatten, die nog te veel vragen oproept.

Dat betekent niet dat de wet nooit werkelijkheid wordt. En er staan zeker veertien andere Amerikaanse staten in de rij om een soortgelijk verbod op dragshows door te voeren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik zal nooit alleen over straat lopen als dragqueen'

Peru vindt het belachelijk dat dragqueens worden gelijkgetrokken met strippers. "Er is niks seksueels aan dragqueens. Daarnaast hebben ze in de Verenigde Staten wel grotere zorgen dan dragshows", zegt ze. "Er is nooit een kind gestorven door toedoen van een dragqueen. Onze community wordt nu als doelwit gebruikt om de mensen af te leiden van echte problemen, zoals het wapengeweld."

Ook in Nederland worden dragqueens niet overal geaccepteerd. "In grote steden kijken mensen er niet snel van op als ze mij zien lopen. Daarbuiten snappen ze niet altijd wat wij doen als dragqueens, dat het kunst is. Ik word op straat weleens uitgescholden en collega's van mij zijn ook fysiek aangevallen. Om die reden zal ik nooit alleen over straat lopen als dragqueen", vertelt Peru.

"Het helpt als bekende Nederlanders een duidelijk statement afgeven: je mag zijn wie je wil zijn. Zeker iemand als Peter R. de Vries, van wie velen niet hadden verwacht dat hij dat ooit zou doen. Zijn deelname aan het programma was zo'n betekenisvol en iconisch moment. Door hem durfden meer BN'ers ook deel te nemen."