Halve finale KNVB-beker tussen PSV en Spakenburg trekt 1,4 miljoen kijkers

Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen dinsdagavond de halve finale tussen Spakenburg en PSV in de KNVB-beker. De amateurs verloren op eigen veld nipt met 2-1 van de nummer drie in de Eredivisie.

Het duel werd uitgezonden op zowel het open kanaal van ESPN als op FOX. Gemiddeld schakelden de meeste kijkers in op het open sportkanaal. Daar keken 723.000 mensen naar de wedstrijd.

Via FOX keken er nog zo'n 706.000 naar de halve finale. Woensdagavond spelen Feyenoord en Ajax om het andere ticket voor de eindstrijd. Ook die wedstrijd is via zowel ESPN als FOX te volgen.