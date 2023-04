De Bevers keren terug: 'De cameraploeg heeft zelfs een sleutel van ons huis'

Een Televizier-Ring-nominatie, een concertshow in Ahoy en een hit die niet meer uit de kroeg weg te denken is: John de Bever is inmiddels een gevestigde naam in de Nederlandse entertainmentwereld. De derde reeks van de realitysoap De Bevers ging donderdag van start. Het succes? "Wij zijn heel gewoon."

"De soap is heel luchtig, eigenlijk gaat het nergens over", zegt de 57-jarige zanger tegen NU.nl. In het programma wordt het leven van de zanger en zijn echtgenoot (en manager) Kees gevolgd.

"De kracht van het programma is dat het heel herkenbaar is. Kees (Stevens, echtgenoot en manager van De Bever, red.) neemt de agenda door, en ik ga vervolgens naar allerlei plekken om op te treden. Er gebeurt in elk geval genoeg."

Over veel realitysoaps wordt gezegd dat veel in scène is gezet. Bij De Bevers is dat niet het geval, verzekert de artiest. "Niks is gescript. Ik blijf altijd mezelf. Ik zou nooit toneel willen spelen."

Wat ook helpt: de filmcrew is voor De Bever als familie. "Ze hebben zelfs de sleutel van mijn huis. Als ze binnenkomen en ze beginnen te filmen als ik nog in bed lig, vind ik dat prima."

John de Bever en zijn partner Kees Stevens in De Bevers. Foto: De Bevers

'Iedereen kijkt, van Caroline van der Plas tot mijn dokter'

Naar de eerste seizoenen van De Bevers keken tussen de 300.000 en 400.000 mensen. Ongetwijfeld kunnen daar nog wat kijkers bij worden opgeteld, want de RTL 5-serie is ook te streamen via Videoland. Maar cijfers deelt die dienst niet.

"Ik hoor van iedereen dat ze ons zo leuk vinden omdat we zo gewoon zijn. Allerlei soorten mensen kijken naar De Bevers. Caroline van der Plas, mijn dokter, de vrouw van Johan Derksen", somt de zanger op. "Ook jonge mensen willen met ons op de foto. Vooral met Kees, hij is echt de ster van de show. Overal waar ik kom vragen ze: waar is Kees?"

De Bever vindt het fijn om met zijn echtgenoot samen te werken. "Hij vult precies aan wat ik mis. En dat is nogal wat. Hij stuurt mij, zorgt ervoor dat alles goed gaat. Het enige wat ik nog hoef te doen, is zingen. Als ik mensen maar gelukkig kan maken."

Fanatieke achterban leverde een Televizier-nominatie op

De Bevers werd afgelopen jaar genomineerd voor een Televizier-Ring. De serie was toen pas net op televisie, maar dankzij de fanatieke achterban van De Bever werd er genoeg op de serie gestemd. Daar ontstond behoorlijk wat commotie over, omdat de soap geen miljoenenpubliek heeft. En mensen vonden het vreemd dat een serie met zo'n luchtige inhoud kans maakte op zo'n belangrijke televisieprijs.

Zulke negatieve berichten doen de zanger weinig. "Als er kritiek is, betekent dat meestal dat het goed is. Dat we de Televizier-Ring niet wonnen, vond ik niet erg. Ik vond het al heel uniek dat we na zes afleveringen bij de laatste drie zaten. Dan heb je dat ook weer meegemaakt, denk ik dan. Daar ben ik heel nuchter in. Ik vind het alleen erg om met voetbal te verliezen, omdat je dat zelf in de hand hebt."

'Ik ben echt een zondagskind'

Wie niet genoeg krijgt van De Bever en hem ook live in actie wil zien, kan op 30 september naar Rotterdam Ahoy. Daar organiseert De Bever samen met zijn echtgenoot in de kleinere Ahoy-zaal RTM Stage een meezingconcert met allerlei gastartiesten.

"Het wordt één groot huiskamerfeest. In Ahoy, want ons huis is er te klein voor. Het wordt een feest zoals ze ons kennen van televisie. Met meezingers, gastartiesten en mijn man Kees als gastheer. Veel details weet ik zelf ook nog niet, behalve dat ik de komende tijd dertig liedjes moet oefenen."

Ongetwijfeld komt ook zijn hit Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht voorbij. Het nummer wordt veel gedraaid in voetbalkantines en -kleedkamers en werd ook een anthem voor de Oranjevrouwen tijdens het EK van 2017. Het lied belandde op nummer één in de hitlijst.