Ruud de Wild en Olcay Gulsen gevolgd voor docuserie van PowNed

Ruud de Wild en Olcay Gulsen krijgen hun eigen documentairereeks bij PowNed. Het stel is de afgelopen tijd intensief gevolgd en geïnterviewd, meldt de omroep.

In de zesdelige serie Ruud & Olcay komt onder meer het herstel van De Wild aan bod, nadat in 2021 darmkanker bij hem was geconstateerd. Ook geeft het stel, dat sinds 2019 samen is, een inkijkje in de verbouwing van hun huis.