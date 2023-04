Voetbalshow Veronica Offside niet meer op vrijdag door langere Vandaag Inside

Wilfred Genee moet een uitzending van zijn ene programma opgeven om een langere uitzending van zijn andere programma te maken. Zijn voetbaltalkshow Veronica Offside is niet langer op vrijdag te zien, omdat de uitzending van Vandaag Inside dan langer gaat duren, meldt Talpa.

Genee, René van der Gijp en Johan Derksen meldden dinsdag in Vandaag Inside dat ze vanaf deze week een langere vrijdaguitzending zullen maken. Deze begint al om 20.30 uur, het tijdstip waarop Genee tot vorige week nog Veronica Offside maakte. Voortaan is er alleen nog een uitzending van de voetbaltalkshow op maandagavond.

Veronica Offside is sinds vorige zomer op tv. Het programma is de opvolger van Veronica Inside, het voetbalprogramma dat Genee eerder maakte met Derksen en Van der Gijp. De nieuwe show werd in het leven geroepen omdat het trio in Vandaag Inside voornamelijk andere onderwerpen bespreekt. In Veronica Offside zijn Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en Wim Kieft de vaste gasten.