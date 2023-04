Reclame Code Commissie vindt spotje over Transgenderwet kwetsend

De Reclame Code Commissie vindt dat een radiospotje over het wetsvoorstel voor de Transgenderwet onnodig kwetsend was.

In het spotje van Gendertwijfel.nl, dat eerder dit jaar te horen was, zei een vrouw: "Mijn dochter kan zich registreren als man. Onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar. Geslacht is toch geen keuze?"

Het reclamespotje was een reactie op het wetsvoorstel waarin is opgenomen dat er geen verklaring van een deskundige meer nodig is om het geslacht aan te passen in de geboorteakte. Ook komt de leeftijdsgrens van zestien jaar te vervallen. De Tweede Kamer vergadert er in juni over verder.

De Reclame Code Commissie oordeelt nu dat het reclamespotje onnodig kwetsend was. Dat meldt het Transgender Netwerk Nederland, dat samen met de organisatie WOMEN Inc. bezwaar had gemaakt.

De commissie benadrukt dat het om een kwetsbare groep gaat, "namelijk (jonge) transgender personen". "Het is daarbij weliswaar duidelijk dat de vrouw haar eigen mening geeft. Zij doet dit echter op een toon die niet anders kan worden opgevat dan spottend, verontwaardigd, neerbuigend en afwijzend."

'In de toekomst niet op dergelijke wijze adverteren'

De Reclame Code Commissie wees allerlei andere bezwaren tegen het spotje van Gendertwijfel.nl af, maar raadt aan in de toekomst niet op een dergelijke wijze te adverteren.

"Voor de aanprijzing van denkbeelden die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke en politieke debat, geldt een ruime vrijheid van meningsuiting. En bij de beoordeling van de vraag of de vrijheid van meningsuiting moet worden beperkt, stelt de commissie zich (extra) terughoudend op."

Transgender Netwerk: 'Een broodnodige boodschap'

Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, is blij met het oordeel van de commissie. "Op de radio horen dat jij niet in orde zou zijn doet pijn, bovendien kunnen mensen uit je omgeving denken: het is oké om spottend, neerbuigend en afwijzend op iemands transgender-zijn te reageren."

"Daarom is het belangrijk dat de Reclame Code Commissie nu duidelijk stelt dat dit niet oké is en dat het radiospotje nodeloos kwetsend was. Een broodnodige boodschap in een tijd waarin genderdiverse mensen in publieke uitingen vaker onderwerp van spot zijn."