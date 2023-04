Nieuwe lunchtalkshow van EO trekt 110.000 kijkers

Dit is de middag is maandag op NPO1 van start gegaan met 110.000 kijkers. Daarmee valt de nieuwe EO-lunchtalkshow buiten de top 25 met best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

In het programma, dat gepresenteerd wordt door Margje Fikse en Hans van der Steeg, worden actuele onderwerpen besproken met gasten achter het nieuws. In de liveshow komen "zo min mogelijk politici, opiniemakers, vertegenwoordigers van instanties en BN'ers" voorbij. Het programma is elke maandag en woensdag te zien.

De drie best bekeken programma's van maandag waren op NPO1 te zien. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met 1,9 miljoen kijkers op de eerste plaats. Daarna volgen Het Hoge Noorden (1,2 miljoen) en Tussen Kunst en Kitsch (1,1 miljoen).