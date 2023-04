Twaalfde Passion-Jezus geïnspireerd door Brel: 'Stoer én kwetsbaar'

Na elf Jezussen in The Passion voegt Sinan Eroglu met zijn vertolking, donderdagavond live op tv, een twaalfde aan het rijtje toe. De acteur zoekt daarbij inspiratie uit een onverwachte hoek: zijn idool Jacques Brel en zijn hondje Zizou.

"Brel is qua uiterlijk rauw en stoer, maar tegelijkertijd ook heel kwetsbaar in zijn muziek", vertelt Eroglu. "Dat vind ik een heel fijne combinatie van karaktereigenschappen. Die zie ik ook terug bij mijn idool, voetballer Zinédine Zidane. En mijn hond Zizou, vernoemd naar Zidane. Ze zijn ad rem, maar hebben ook respect voor anderen en zijn lief. Die combinatie probeer ik ook te laten zien in 'mijn' Jezus."

De 36-jarige acteur, die je kunt kennen uit onder meer De Tatta's en het vervolg op Costa, herkent zich in eigenschappen van Jezus. "Hij is niet veroordelend. Hij respecteert mensen om wie ze zijn en waar ze voor staan. Dat heb ik ook meegekregen van mijn ouders."

Eroglu kwam via Eric van Tijn terecht bij The Passion van KRO-NCRV. Van Tijn is muzikaal leider van het evenement en de twee werkten eerder samen aan de muziek van de film Foodies.

"Hij ontdekte dat ik ook kon zingen en vroeg of ik misschien interesse had om mee te doen", vertelt Eroglu. "Hij was serieus, dat had ik helemaal niet door, haha. Maar voor ik het wist werd ik gebeld. En de rest is geschiedenis."

De cast van The Passion 2023. Foto: Sander Mulkens

Parallel tussen Jezus en vaderschap

Voor de acteur kwam de rol van Jezus mooi samen met een bijzonder moment in zijn privéleven: hij is onlangs voor het eerst vader geworden. "Het leek me leuk een dragende rol te spelen, een rol die ik thuis nu ook vervul."

"Zodra je kind geboren wordt, ben je verantwoordelijk. Je hebt geen tijd om te hangen in de voorbereiding. Dus ik speelde zowel in mijn privéleven als in mijn carrière op hetzelfde moment de hoofdrol. Extreem zwaar, maar ook extreem leuk. Dat is gelukkig goed in balans."

Eroglu ziet meer parallellen tussen Jezus en zijn kersverse vaderrol. "Ouders moeten er voor hun kind zijn in goede en in slechte tijden. Je moet ze het gevoel geven dat ze op je kunnen leunen. Maar je kwetsbare kant laat je meestal niet in hun buurt zien."

"Zo'n moment zit ook in The Passion, als ik De Verzoening van Frank Boeijen zing. Wat overigens een heel Brel-achtig liedje is. Het gaat erover dat je niet altijd die kwetsbare kant kunt tonen. Op sommige momenten moet je gewoon door."

Feitjes over The Passion De eerste Passion was op 21 april 2011. Alleen in 2020 was er wegens de coronapandemie geen editie.

De rol van Jezus is al door elf verschillende acteurs en zangers gespeeld. Syb van der Ploeg was de eerste. Daarna namen onder anderen Jan Dulles, Freek Bartels en Edwin Jonker de rol op zich.

De hoofdrollen worden dit jaar gespeeld door Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas) en Ferdi Stofmeel (Petrus). Thomas van Luyn is verteller van het stuk.

'Wat mensen ervan vinden, is bijzaak'

Steevast kijken ruim twee miljoen mensen naar The Passion. Ook op sociale media leeft het evenement volop: duizenden mensen twitteren hun commentaar op de live-uitzending. En dat is niet altijd positief.

"Mensen zijn vrij in wat ze ervan vinden. Je kunt niet iedereen 100 procent tevreden houden. We doen in elk geval ongelofelijk ons best", zegt Eroglu, die vol lof is over zijn Passion-collega's. "Het is belachelijk hoe goed die mensen zijn. Ik kijk echt naar iedereen op. Ze tillen me naar een hoger niveau."

Is hij nerveus om straks voor heel Harlingen en een televisiekijkend miljoenenpubliek te staan? "Natuurlijk is het hartstikke spannend. Maar zodra ik één stap op het toneel zet, zijn die zenuwen weg. Dan voel je alleen adrenaline."