Veronica, 100% NL en SLAM! naar Mediahuis na aangekondigde radioveilingen

Radiozenders Veronica, 100% NL, SLAM! en Sunlite worden overgenomen door Mediahuis, het moederbedrijf van De Telegraaf. Het is een noodgedwongen verkoop voor Veronica-eigenaar Talpa, die een van zijn vier grote radiozenders moet afstoten.

Talpa Network houdt na de verkoop drie radiozenders over: Radio 538, Radio 10 en Sky Radio.

De beslissing heeft te maken met de aanstaande veiling van de FM-frequenties. Vorig jaar bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de landelijke FM-frequenties opnieuw moeten worden verdeeld.

De veiling volgt op het besluit van het kabinet om het maximale aantal frequenties dat een aanbieder van commerciële radio mag hebben, tot drie te beperken. Hierdoor zou Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, in elk geval een van de vier huidige vergunningen kwijtraken. Van die vier stations wordt Radio Veronica het minst beluisterd en is Radio 10 het populairst.

"De komst van Veronica binnen het omroepenstelsel was in 1960 de start van commerciële radio en daarmee de grondlegging van de radio zoals tegenwoordig nog te horen", zegt Paul Römer, managing director Radio & Televisie van Talpa Network. Volgens hem is Veronica "met een onderscheidende muziekprofilering" na 63 jaar nog altijd "een van de belangrijke spelers in het radiolandschap".

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de radiowereld Blijf met meldingen op de hoogte

Niet duidelijk welke gevolgen overname heeft voor Veronica-personeel

Het is voor het eerst sinds 2003 dat de commerciële FM-frequenties worden geveild. Radiozender KINK dwong de veiling, die eigenlijk pas over een paar jaar zou plaatsvinden, via een rechtszaak af. Met de veiling hoopt de zender kans te maken op een radiofrequentie. KINK-directeur Jan Hoogesteijn laat aan NU.nl weten geen commentaar te hebben op het nieuws dat Mediahuis onder meer Radio Veronica overneemt.

Eerder probeerde Talpa de veiling van de FM-frequenties tegen te houden via de rechter. Voor Talpa en de andere mediabedrijven is het verlies van een FM-frequentie een grote strop, omdat ze dan miljoenen aan reclame-inkomsten mislopen. In december werd duidelijk dat de veiling wel doorgaat.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de overname heeft voor het personeel van Radio Veronica. De radiozender is sinds januari 2017 onderdeel van Talpa Network.