Zanger Flip Noorman winnaar van Annie M.G. Schmidtprijs

Flip Noorman is de winnaar van de 31e Annie M.G. Schmidtprijs. De zanger ontving de award en een geldprijs van 3.500 euro voor zijn lied Ze Weten Wie Je Bent, uit het theaterprogramma Love it.

Onder anderen Cor Bakker en Meral Polat zaten in de jury. Volgens hen "grijpt dit nummer je bij de strot". Ook zei de jury dat dit nummer geen lied is "waarna je schouderophalend kalm verder gaat met je leven". "Daarom is het zo'n goed theaterlied."