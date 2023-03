Media willen bemiddeling over ontvangen van meldingen hulpdiensten

De media zijn er nog niet gerust op dat ze meldingen van de hulpdiensten over incidenten blijven krijgen, nu minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft besloten om de zogeheten persalarmeringen voorlopig niet af te schaffen. Daarom vragen ze om bemiddeling bij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben vrijdag gesproken met het ministerie. Yesilgöz had aangekondigd dat de persalarmeringen vanaf komende zaterdag zouden stoppen. Dat systeem informeert journalisten over incidenten, zoals verkeersongevallen, branden en explosies.

Yesilgöz nam haar besluit op advies van de landsadvocaat. Die vindt dat het melden van ambulanceritten in strijd is met het medisch beroepsgeheim, waar medewerkers van ambulances zich aan moeten houden. Ook het melden van de inzet van politie zou de privacy kunnen schenden.

De mediasector dreigde naar de rechter te stappen. Yesilgöz kondigde donderdag aan dat meldingen over de brandweer voorlopig blijven komen. Meldingen over de inzet van ambulances vervallen.

De media hebben er bezwaar tegen dat er ook geen automatische alarmering komt als de eerste melding binnenkomt via een ambulancemedewerker in de meldkamer, en daarna ook politie of brandweer wordt ingezet.

"Denk bijvoorbeeld aan een treinongeluk, een schietincident of een overval", laat de NVJ weten. Mogelijk geeft de politie zulke meldingen zelf door, als dat nodig is voor openbare orde of veiligheid. Maar daar is geen zekerheid over.