Maurice de Hond verliest zaak rond podcast en film over Deventer moordzaak

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft donderdag een rechtszaak rondom de vertoning en verspreiding van een film en podcast over de Deventer moordzaak verloren. De Hond spande de zaak aan, omdat hij vindt dat De Veroordeling en De Deventer Mediazaak hem "met opzet wilden beschadigen".

Volgens de makers zou een verbod een "disproportionele en verstrekkende beperking van de vrijheid van meningsuiting" betekenen. Beide publicaties gaan niet alleen over De Hond. Bovendien is zowel de podcast als de film gebaseerd op een boek van journalist Bas Haan uit 2009, dus de inhoud is niet nieuw. De rechter ging mee in de argumenten van de makers en stelde De Hond in het ongelijk.