Henkjan Smits had opnieuw prostaatkanker: 'Maar gaat goed met me'

Henkjan Smits heeft een paar jaar geleden opnieuw prostaatkanker gehad. Dat vertelt de 61-jarige presentator donderdag in de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed . Het gaat inmiddels weer goed met Smits.

Smits werd tien jaar geleden al behandeld voor prostaatkanker. "Vlak voor corona is het teruggekomen", vertelt hij in de podcast. "Waarom vertel ik dit? Ik heb dit aan nog helemaal niemand verteld. Ik ben opnieuw bestraald omdat het in mijn lymfeklieren zat. Een uitzaaiing."