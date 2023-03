RTL-directie wil in gesprek met slachtoffers na rapport The Voice

De directie van RTL wil naar aanleiding van het onderzoek naar wangedrag bij The voice of Holland in gesprek met de slachtoffers. Het bedrijf heeft contact opgenomen met advocaat Sébas Diekstra, die de slachtoffers juridisch bijstaat. Hij laat weten dat een aantal van zijn cliënten het gesprek willen aangaan.

Advocatenkantoor Van Doorne deed in opdracht van producent ITV onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de talentenjacht. Dat onderzoek begon na een uitzending van het online programma BOOS in januari 2022.

In het woensdag gedeelde rapport meldt het advocatenkantoor dat er meerdere gevallen van "ongepast gedrag" hebben plaatsgevonden bij The Voice. Volgens Van Doorne lijkt er niets met de meldingen te zijn gedaan.

RTL koos er vanwege de lopende onderzoeken de afgelopen maanden voor niet zelf slachtoffers te benaderen. Dat werd door Diekstra "onzorgvuldig" genoemd. "Dat kweekt onbegrip: voel je dan niet dat het om de slachtoffers gaat?", zei de advocaat tegen NU.nl.

RTL staat nu open voor gesprekken met melders. "Maar uiteraard alleen als de melders daar zelf behoefte aan hebben", laat een woordvoerder van RTL weten.