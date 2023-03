Aïcha Marghadi haalt fel uit naar Tom Egbers en Jack van Gelder

Sportpresentator Aïcha Marghadi heeft geen goed woord over voor de reacties van haar oud-collega's bij de NOS. Tom Egbers en Jack van Gelder liggen onder vuur na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar erkennen de problemen volgens Marghadi niet. Ze haalde woensdagavond fel uit in de talkshow BEAU.

Marghadi vond haar recente verhaal in de Volkskrant eigenlijk voldoende en wilde andere vrouwen de kans geven om hun verhaal te doen. "Totdat ik twee gerenommeerde heren op tv zag bij hun talkshows, zich onderdompelen in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap. Ik dacht: nu is het afgelopen."

In BEAU verscheen een eerder fragment uit HLF8, waarin Van Gelder reageert op de controverse. "Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen, hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken", zei hij.