The Voice-slachtoffers willen dat directie ITV aftreedt, RTL gaat in gesprek

De slachtoffers van het wangedrag achter de schermen bij The voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van ITV aftreedt na het woensdag verschenen rapport over de misstanden bij het programma. RTL wil nog "een stevig gesprek" voeren met de producent.

Advocatenkantoor Van Doorne, dat de opdracht kreeg het onderzoek uit te voeren, concludeerde dat er meerdere gevallen van "ongepast gedrag" hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niets is gedaan met meldingen daarover.

In het rapport staat dat zaken van vier oud-medewerkers zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden en dat er een mondelinge waarschuwing is gegeven. Maar Van Doorne concludeert dat er verder niets met die meldingen is gedaan.

De slachtoffers hebben "geen goed woord over" voor hoe ITV met de situatie is omgegaan, zegt advocaat Sébas Diekstra. "Het minimale dat zij hadden mogen verwachten is niet gebeurd. Zij zijn niet benaderd met de vraag of zij hulp of bijstand wensten. Zij zijn niet op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in het onderzoek. Zij zijn volledig in de steek gelaten. Ook dat alleen al rechtvaardigt volgens cliënten het aftreden van de verantwoordelijke directie."

De excuses van ITV worden door een aantal cliënten van Diekstra niet aanvaard. "Dit omdat de verschillende hoofdpersonen rondom The voice of Holland, die kennis hadden van de eerdere meldingen, volledig buiten schot blijven. Voor cliënten is dit laatste onverteerbaar, omdat andere vrouwen een hoop leed bespaard had kunnen blijven als bij een eerste melding direct adequaat was ingegrepen."

RTL wil om tafel met producent

RTL is van plan in gesprek te gaan met ITV. Het mediabedrijf kan niet zeggen wanneer dit moet gebeuren en wat de insteek van het gesprek zal zijn.

Een week geleden liet RTL zich nog zeer kritisch uit over het uitblijven van elke vorm van communicatie door ITV over het onderzoek, dat ruim veertien maanden in beslag heeft genomen. Het bedrijf zei toen dat het erop vertrouwt dat het "volledige inzage in de uitkomsten van het onderzoek" krijgt. Het is onduidelijk of dat gebeurt.